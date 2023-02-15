فاطمة الزهراء القرطبي تتألق في “طاوعت قلبي”

2023-02-15 / 22:53
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هبة بريس

بعد ترقب وإنتظار، طرحت لايف ستايلز ستوديوز أغنية “طاوعت قلبي” للفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي في أول تعاون بينهما، وصدرت على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وقدمت فاطمة الزهراء توليفة غنائية رومنسية بأغنية “طاوعت قلبي” التي تناولت موضوعاً بسيطاً وعميقاً في آنٍ معاً عن الحب الذي يُعد أجمل ما في الحياة.

وجاء اللحن جديداً في تركيبته العصرية التي جمعت بين الرومنسية والطرب، وشكل أداء فاطمة الزهراء عمقاً للأغنية التي جاءت مُفصلة على صوتها.

وأعربت فاطمة الزهراء عن سعادتها بأغنية “طاوعت قلبي” التي قدمتها للجمهور، متمنيةً أن يسود الحب كل أنحاء العالم.

أغنية “طاوعت قلبي” من كلمات محمد حمد والحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم، فيما عاد إخراج الفيديو كليب لفادي حداد.

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