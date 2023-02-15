إنزكان : توقيف 3 متهمين استولوا على مبالغ مالية مخصصة لدعم مهنيي النقل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الولائي بكل من أكادير وانزكان أيت ملول، من توقيف ثلاث مشتبه فيهم متهمين بالمس بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بدعم المحروقات الخاصة بمهنيي النقل.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الشرطة القضائية عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة و حجز سيارة رباعية الدفع ومجموعة من الإيصالات لتحويلات بنكية وسجل مصرفي وكشف لحساب بنكي، علاوة على نسخ من بطائق تعريفية في اسم الغير وجهازي كمبيوتر محمولين وهاتفين نقالين يشتبه في كونهم يحملون آثارا رقمية للأفعال الإجرامية المرتكبة.

وكانت مدينة الجديدة قد عرفت نفس الجريمة بعد إعتقال أربعة أشخاص، استولو على مبالغ مالية من الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل.

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