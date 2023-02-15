تهريب الكوكايين يجر إسبانياً من أصول مغربية للاعتقال بالناظور

2023-02-15 / 21:44
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية بمدينة الناظور بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، من توقيف مواطن إسباني من أصول مغربية، يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن سيارة مرقمة بإسبانيا إلى منطقة بني انصار، قادما من مدينة مليلية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز كيلوغرامين و247 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ظروف وملابسات تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبدلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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تعليق واحد

  1. لأن هده المهلوسات المؤثرات العقليه تخلق نوع من الهستيريه وتجر مواطن شاب لقيام الدوله الإسلاميه الإرهابيه فماشاء الله على وزاره الداخليه الحكوميه لولايه أمن الدوله للعسكر الوسط الميدان لحمايه الدوله هن نساء الدرهم لعبد الحق خيام لوقف التنفيد

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