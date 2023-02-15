الصورة من الارشيف

تارودانت: إيداع ق_اتل عمته السجن في انتظار محاكمته

2023-02-15 / 22:07
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

قرر الوكيل العام لدى جنايات أكادير ، اليوم الاربعاء 15 فبراير الجاري، ايداع قاتل عمته السجن المدني بأيت ملول في انتظار بداية محاكمته .

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت، قد أحال اليوم الاربعاء قاتل عمته على أنظار الوكيل العام، بعد اعنقاله مساء الإثنين الماضي، بعدما كان في حالة فرار بعد إكتشاف جثة عمته السبعينية بداخل بئر مهجور بدوار بوحمارة جماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت.

الجاني وهو متزوج في الثلاثين من عمره، تم توقيفه بمدينة أولاد التايمة، بعدما إختفى عن الانظار وقت إكتشاف جريمته التي ارتكبها في حق عمته المسنة بسبب الارث .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقديم المنظومة الجديدة للامتحان التطبيقي للسياقة بالمغرب

تقديم المنظومة الجديدة للامتحان التطبيقي للسياقة بالمغرب

2023-02-15 / 22:02
Photo of تهريب الكوكايين يجر إسبانياً من أصول مغربية للاعتقال بالناظور

تهريب الكوكايين يجر إسبانياً من أصول مغربية للاعتقال بالناظور

2023-02-15 / 21:44
Photo of نارسا تطلق الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية.. وبولعجول: “محطة تاريخية”

نارسا تطلق الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية.. وبولعجول: “محطة تاريخية”

2023-02-15 / 20:06
Photo of الصيد البحري: رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالداخلة

الصيد البحري: رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالداخلة

2023-02-15 / 19:24
Photo of الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تتراجع إلى 7دراهم واللحوم تنخفض ب5 دراهم

الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تتراجع إلى 7دراهم واللحوم تنخفض…

2023-02-15 / 19:09
Photo of “لارام” تعلن إلغاء رحلات جوية من وإلى باريس يوم 16 فبراير

“لارام” تعلن إلغاء رحلات جوية من وإلى باريس يوم…

2023-02-15 / 18:53
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة 

2023-02-15 / 18:17
Photo of وجدة.. تزوير ملفات الحصول على “الفيزا” يجر 3 أمنيين للقضاء

وجدة.. تزوير ملفات الحصول على “الفيزا” يجر 3 أمنيين…

2023-02-15 / 18:07
Photo of الناظور .. توقيف شخصين وحجز حوالي 06 آلاف قرص مخدر

الناظور .. توقيف شخصين وحجز حوالي 06 آلاف قرص…

2023-02-15 / 17:23
Photo of الجديدة : محاكمة أربعة أشخاص استولو على الدعم الحكومي المخصص لمهني النقل

الجديدة : محاكمة أربعة أشخاص استولو على الدعم الحكومي…

2023-02-15 / 15:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق