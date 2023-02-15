تارودانت: إيداع ق_اتل عمته السجن في انتظار محاكمته

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قرر الوكيل العام لدى جنايات أكادير ، اليوم الاربعاء 15 فبراير الجاري، ايداع قاتل عمته السجن المدني بأيت ملول في انتظار بداية محاكمته .

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت، قد أحال اليوم الاربعاء قاتل عمته على أنظار الوكيل العام، بعد اعنقاله مساء الإثنين الماضي، بعدما كان في حالة فرار بعد إكتشاف جثة عمته السبعينية بداخل بئر مهجور بدوار بوحمارة جماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت.

الجاني وهو متزوج في الثلاثين من عمره، تم توقيفه بمدينة أولاد التايمة، بعدما إختفى عن الانظار وقت إكتشاف جريمته التي ارتكبها في حق عمته المسنة بسبب الارث .

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