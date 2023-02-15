عبير براني ترزق بمولودها الأول “رزق”

نجلاء مزيان

رزقت البلوكر المغربية عبير براني بمولود اختارت له اسم “رزق”، أمس الثلاثاء.

و عمدت شقيقة الفنانة كوثر براني، على تقاسم فرحتها مع محبيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لرضيعها مرفوقة بتعليق جاء فيه: ” اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من الصالحين يارب، حبيبي وقرة عيني (رزق).

و فور إعلانها الخبر، انهالت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يشار أن عبير براني، كشفت في وقت سابق عن جنس مولودها و ذلك في حفل ضم الأهل و الأقارب و عدد من أصدقائها المشاهير.

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