تركيا تحظر تصدير المنازل المتنقلة لمدة 3 أشهر

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة التجارة التركية حظر تصدير المنازل المتنقلة لمدة ثلاثة أشهر، لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى مأوى مؤقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان بها، أن حظر تصدير المنازل الجاهزة والحاويات سيبدأ اليوم الأربعاء 15 فبراير.

ودمر الزلزال العنيف مساحات شاسعة من الولايات والمدن التركية الواقعة جنوب البلاد، مع بروز تحدي هائل يتمثل في إيواء مئات الآلاف من الأشخاص الذين تركوا بلا مأوى في منتصف فصل الشتاء.

وتبرعت شركات تركية ومنظمات غير حكومية بآلاف المنازل المتنقلة لضحايا الزلزال. كما أرسلت دولة قطر 10 آلاف منزل متنقل لدعم جهود الإيواء.

وتعتزم السلطات التركية تدمير جزء كبير من البنايات المتبقية في المدن المنكوبة، نظرا لتعرضها لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها.

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