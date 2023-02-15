محكمة أوروبية تجيز للشركات حظر الحجاب
الصورة من الارشيف

عميد مسجد باريس: ارتداء الحجاب أصبح مسألة هستيرية في فرنسا

2023-02-15 / 19:53
1
هبة بريس - وكالات

تحدث عميد الجامع الكبير في باريس، شمس الدين حفيظ، عن مسألة ارتداء الحجاب في فرنسا.

وقال عميد المسجد الكبير في باريس خلال مقابلة مع إذاعة “RTL” الفرنسية، “إن ارتداء الحجاب أصبح مسألة هستيرية في فرنسا”.

وصرح بأنه عندما تكون المرأة مؤمنة، يجب أن تأخذ في الاعتبار مبادئ المجتمع الذي تعيش فيه.

وأوضح حفيظ: “هناك مبدأ موجود منذ 14 قرنا في الإسلام، وهو مفهوم الضرورة، ومفهوم القيد، وهذا يعني أنه عندما لا تستطيع المرأة لأسباب مختلفة ومتنوعة، ارتداء الحجاب، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يعني أنها ستفقد إيمانها وأنها لم تعد مسلمة”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال

أردوغان: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال

2023-02-15 / 23:09
Photo of الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ الصحية عالميا بسبب “جدري القردة”

الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ الصحية عالميا بسبب “جدري…

2023-02-15 / 21:04
Photo of تركيا تحظر تصدير المنازل المتنقلة لمدة 3 أشهر

تركيا تحظر تصدير المنازل المتنقلة لمدة 3 أشهر

2023-02-15 / 20:30
Photo of إيطاليا.. البراءة لسيلفيو برلوسكوني في قضية الفساد والحفلات الصاخبة

إيطاليا.. البراءة لسيلفيو برلوسكوني في قضية الفساد والحفلات الصاخبة

2023-02-15 / 18:44
Photo of رئيسة الوزراء الأسكتلندية تعلن عن استقالتها

رئيسة الوزراء الأسكتلندية تعلن عن استقالتها

2023-02-15 / 15:04
Photo of معجزات زلزال تركيا. .. إنقاذ سيدة بعد 226 ساعة

معجزات زلزال تركيا. .. إنقاذ سيدة بعد 226 ساعة

2023-02-15 / 13:30
Photo of ليبيا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

ليبيا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

2023-02-15 / 12:58
Photo of القضاء التونسي يصدر قرارا بحبس نائب رئيس حركة النهضة

القضاء التونسي يصدر قرارا بحبس نائب رئيس حركة النهضة

2023-02-15 / 11:21
Photo of ماسك يقول ان إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر هذا العام

ماسك يقول ان إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر…

2023-02-15 / 10:51
Photo of ارتفاع طلبات اللجوء إلى سويسرا بأزيد من 64% سنة 2022

ارتفاع طلبات اللجوء إلى سويسرا بأزيد من 64% سنة…

2023-02-15 / 10:19

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق