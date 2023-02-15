الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تتراجع إلى 7دراهم واللحوم تنخفض ب5 دراهم

2023-02-15 / 19:09
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هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الخضر والفواكه والدواجن واللحوم، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا ملحوظا بمعظم مدن المملكة.

وفي مدينة الرباط، عرف سعر الطماطم تراجعا مهما، حيث وصلت في عدد من الأسواق لثمن 6 دراهم، كما تراجع سعر البطاطس إلى بين 6 و8 دراهم، والبصل بين 7 و 8  دراهم، ثم الجزر بين 2.50 درهما و 4 دراهم.

بدروها عرفت أسعار الفواكه تراجعا، حيث تراجع سعر البرتقال إلى بين 5 و7 دراهم، والموز بين 9 و11 درهما، والتفاح بين 11 و16 درهما، ثم الفراولة بين 10 و14 درهما.

وفي نفس السياق، تراجعت أسعار الدواجن بين 15 و17 درهما بالنسبة للدجاج الحي، وبين 25 و28 درهما بالنسبة للمذبوح، كما سجلت أسعار البيض تراجعا لتصل إلى 1.30 درهما للبيض الرومي، ودرهمين بالنسبة للبيض البلدي.

وعرفت أسعار اللحوم تراجعا وصل إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد لتبلغ بين 95 درهما و100 درهم في معظم محلات الجزارة بأحياء الرباط، ويتنظر أن تعرف تراجعات مهمة مع دخول شحنات اللحوم المستوردة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن واللحوم تراجعا مهما، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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