إيطاليا.. البراءة لسيلفيو برلوسكوني في قضية الفساد والحفلات الصاخبة

2023-02-15 / 18:44
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هبة بريس - وكالات

برأت محكمة في ميلانو، الأربعاء، رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة التي عرفت باسم “بونغا بونغا”.

وقال محامي برلوسكوني، فيديريكو سيكوني لصحافيين: “لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً”، في حين لم يتمكن القضاة من إثبات تهم الفساد.

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عامًا) الذي انتخب في سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت “روبي-تير”.

وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال “ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي”، آملاً ألا يستأنف الادعاء المحاكمة.

وفي قسمين منفصلين من هذه المحاكمة تمت تبرئة برلوسكوني في 2021 في سيينا وفي 2022 في روما، من تهمة رشوة شهود.

ولم يحضر برلوسكوني المحاكمة الأربعاء.

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