كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة 

2023-02-15 / 18:17
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 13 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و878 ألف و734 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و93 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و731 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و198 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و272 ألف و353 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و9 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهات الرباط سلا القنيطرة (5)، ومراكش آسفي (1)، وفاس مكناس (2) الدار البيضاء سطات (1)، وبلغ مجموع الحالات النشطة 48 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ مجموعها حالة واحدة.

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