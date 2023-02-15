آل الشيخ يتحدث عن صفقة ” انتقال ميسي إلى الهلال”

هبة بريس _ رياضة

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حقيقة مشاركته في “حسم” صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال السعودي لكرة القدم.

وزعمت بعض التقارير الصحفية الثلاثاء، أن جلسة جمعت بين آل الشيخ وناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة القطرية الدوحة، لحسم انتقال ميسي إلى الزعيم الهلالي.

لكن آل الشيخ نفى عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مشاركته في مفاوضات انتقال ميسي إلى النادي السعودي.

وقال آل الشيخ في تغريدة رد فيها، إنه لم يقم بزيارة قطر، منذ عام 2015، وهو ما يدحض الأخبار المنتشرة بشأن صفقة ميسي، الذي يسعى الهلال إلى “ضمه”، بداية من الموسم القادم 2023-2024.

كما أكد آل الشيخ، انتهاء علاقته بالكرة السعودية نهائيا، قائلا: “ليس لي علاقة بها من قريب أو بعيد.. وأنا فقط مشجع، دون أي تأثير”.

يذكر أن عقد ميسي مع النادي الفرنسي، ينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2023 وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد من عدمه

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