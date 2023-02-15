الشامي: “ادارات عمومية ” لا تنشر ولا تحين معلوماتها بكيفية منتظمة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أن عددا من الإدارات و المؤسسات العمومية ببلادنا لا تقوم بتحيين و نشر المعلومات التي تتوفر عليها.

و أوضح الشامي على هامش لقاء نظمه المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أنه و بالرغم من كون القانون رقم 13.31 واضح و صريح في إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بنشر و تحيين المعلومات التي بحوزتها بكيفية ممنهجة ومنتظمة، غير أن عددا منها لا يقوم بذلك و هو ما يعتبر مخالفة للقانون الجاري به العمل.

مشكل آخر ينضاف لذلك، حسب رئيس المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي و هو أن طلبات المواطنين الخاصة بالمعلومات التي تتوفر عليعا بعض الإدارات و المؤسسات العمومية غير موجودة و ليست محينة.

و أشار أحمد رضا الشامي إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية و مؤسسات الدولة و هو الأمر الذي يجب معالجته في أقرب وقت.

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