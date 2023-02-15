الشامي: “ادارات عمومية ” لا تنشر ولا تحين معلوماتها بكيفية منتظمة”

2023-02-15 / 16:04
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أن عددا من الإدارات و المؤسسات العمومية ببلادنا لا تقوم بتحيين و نشر المعلومات التي تتوفر عليها.

و أوضح الشامي على هامش لقاء نظمه المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أنه و بالرغم من كون القانون رقم 13.31 واضح و صريح في إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بنشر و تحيين المعلومات التي بحوزتها بكيفية ممنهجة ومنتظمة، غير أن عددا منها لا يقوم بذلك و هو ما يعتبر مخالفة للقانون الجاري به العمل.

مشكل آخر ينضاف لذلك، حسب رئيس المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي و هو أن طلبات المواطنين الخاصة بالمعلومات التي تتوفر عليعا بعض الإدارات و المؤسسات العمومية غير موجودة و ليست محينة.

و أشار أحمد رضا الشامي إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية و مؤسسات الدولة و هو الأمر الذي يجب معالجته في أقرب وقت.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل” برشلونة” وزبانيته

لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل”…

2023-02-15 / 13:48
Photo of “الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

“الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

2023-02-15 / 12:13
Photo of تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

2023-02-15 / 09:31
Photo of نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير المياه

نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير…

2023-02-14 / 22:51
Photo of أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات المكشوفة

أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات…

2023-02-14 / 21:57
Photo of رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر بين البلدين

رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر…

2023-02-14 / 21:13
Photo of المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري حول السلوك المسؤول للشركات

المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري حول السلوك المسؤول للشركات

2023-02-14 / 20:11
Photo of من دبي.. ميراوي يؤكد على ضرورة تمكين الشباب من الكفاءات الأفقية

من دبي.. ميراوي يؤكد على ضرورة تمكين الشباب من…

2023-02-14 / 18:06
Photo of برلماني أوروبي يدعو إلى الحفاظ على الشراكة القائمة مع المغرب

برلماني أوروبي يدعو إلى الحفاظ على الشراكة القائمة مع…

2023-02-14 / 16:10
Photo of مجلس النواب”البرازيلي “يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع المغرب

مجلس النواب”البرازيلي “يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع…

2023-02-14 / 15:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق