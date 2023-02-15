الأسود يواجهون البرازيل في طنجة
ارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد كأس العالم ، بأن يكون أول ظهور لأسود الأطلس أمام جماهيره بالمغرب.
وسيواجه الاسود في مباراة ودية دولية منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا في الترتيب الشهري الذي يصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم ، بالملعب الكبير بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على الساعة العاشرة ليلا.
بعد ذلك، سيتوجه المنتخب الوطني إلى إسبانيا، حيث سيواجه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة ودية ثانية منتخب البيرو، على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد، على الساعة التاسعة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي.
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9 تعليقات
خبر رائع
كلنا طنجة يوم 25 مارس 🔥🔥
ديرو النية مربوحة ان شاء الله
نتمنى يكون حاضر براهيم دياز
لو فزن عليهم سنصعد في سلم تصنيف الفيفا لأنهم هم المركز الأول والتصنيف مهم جدا خصوصا في كاس العالم لتفادي المنتخبات الكبيرة في كأس العالم رغم أننا أصبحنا بفضل الله ورحمته سبحانه من المنتخبات الكبيرة الحمد لله رب العالمين
البرازيل لن تستطيع ان تسجل أي هدف
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
لو فزنا عليهم سوف يحترموننا العالم
تواضع كبير من المنتخب المغربي رابع كأس العالم قبل الدعوه من منتخب لم يتأهل لنصف نهائي 😅😂😂