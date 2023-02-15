الأسود يواجهون البرازيل في طنجة

ارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد كأس العالم ، بأن يكون أول ظهور لأسود الأطلس أمام جماهيره بالمغرب.

وسيواجه الاسود في مباراة ودية دولية منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا في الترتيب الشهري الذي يصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم ، بالملعب الكبير بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على الساعة العاشرة ليلا.

بعد ذلك، سيتوجه المنتخب الوطني إلى إسبانيا، حيث سيواجه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة ودية ثانية منتخب البيرو، على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد، على الساعة التاسعة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي.

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