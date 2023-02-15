رئيسة الوزراء الأسكتلندية تعلن عن استقالتها

2023-02-15 / 15:04
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هبة بريس _ وكالات

أكدت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورجن، اليوم الأربعاء، عن استقالتها المفاجئة، معلنة إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الأسكتلندي خلفا لها.

وقالت ستورجون في مؤتمر صحافي اليوم “في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن” للاستقالة.

وبعد ثماني سنوات في السلطة، أعلنت ستورجون (52 عاما) عن استقالتها من منصبي رئاسة الحكومة ورئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي، أكبر حزب في البرلمان، بعد أن واجهت ضغوطا متزايدة.

وأكدت ستورجن التي أصبحت أول امرأة تقود أسكتلندا عندما تولت السلطة في العام 2014، أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الأسكتلندي رئيسا له خلفا لها.

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