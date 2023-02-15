الجديدة : محاكمة أربعة أشخاص استولو على الدعم الحكومي المخصص لمهني النقل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن السلطات بالجديدة قد اوقفت أربعة أشخاص تجري محاكمتهم بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من الدعم المخصص لمهنيي النقل، والذي أحدثته الحكومة في إطار ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضحت نفس المصادر، أن ثلاثة من المتهمين تجري محاكمتهم علنيا بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بينما أحيل المتهم الرابع على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

ووفقا للمصدر نفسه فقد تورط المتابعون في هذه القضية في حوالي 50 عملية إجرامية من خلال الولوج بطريقة تدليسية وعن طريق تزوير معطيات نظام المعالجة الآلية لملفات الدعم، الخاص بوزارة النقل، والحصول على مبالغ خصصت في الأصل لأصحاب شاحنات في إطار الدعم المخصص لقطاع النقل.

وكانت هذه القضية قد تفجرت بعدما تقاطرت الشكايات على النيابة العامة بالجديدة، والتي أكد فيها أصحاب شاحنات أنهم فوجئوا أثناء محاولتهم الاستفادة من دعم المحروقات بإخبارهم بأنهم سبق أن استفادوا، وهو الأمر الذي استغربوا له.

هذا، وقد توصلت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بخصوص هذا الموضوع إلى أن هناك أشخاصا استغلوا معطياتهم الخاصة وبيانات شاحناتهم وأدخلوها بطريقة تدليسية في نظام المعالجة وتمكنوا من صرف مبالغ الدعم.

وتبعا لذلك، قامت الشرطة القضائية بتتبع الآثار الرقمية، مستعينة بأرقام الهواتف التي خصصها المشتبه فيهم للتواصل معهم وإرسال الحوالات، ما مكن من تحديد هوياتهم واعتقال أربعة منهم.

وفي مقابل ذلك، تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف مشتبه فيهم آخرين، ما زالوا في حالة فرار، والذين تمكنوا بدورهم عن طريق التزوير والتدليس مـن الحصول على مبالغ مخصصة للدعم الحكومي.

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