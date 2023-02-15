هبة بريس بقلب سوق أولاد سعيد بسطات ترصد الأجواء في عز أمطار الخير “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هنا بقصبة أولاد سعيد دائرة سطات، وبمجرد أن يطأ المرء قدماه بحبات تربتها الخصبة الغنية، حتى يصاب بالذهول والشفقة على حالها وهو يجوب أزقتها ومرافقها الأساسية إزاء هذا الوضع المتأزم الذي يعيش في كنفه مواطنون لا حول ولا قوة لهم.

” هبة بريس” خلال زيارتها الميدانية تزامنا وانعقاد سوق أربعاء أولاد سعيد الأسبوعي، وجدت صعوبة بالغة في التجول ورصد الأجواء المصاحبة لتسوق القرويين وزوار السوق من خارج المنطقة مع هطول الأمطار، حيث الأوحال امتزجت بالروائح النثنة لمخلفات الفضلات وبقايا الذبائح مشكلة نكهة خاصة، وفي الجانب الآخر قطعان من الكلاب الضالة وهي تتقاسم المجالس والممرات مع المواطنين، ماعدا بعض الممرات الاسمنتية التي لا تفي بالغرض وتبقى شاهدة على محدودية البنيات التحتية المهترئة.

هنا بقلب السوق، رافقت كاميرا هبة بريس لجنة مختلطة مكونة من الدرك الملكي بأولاد سعيد وقائد القيادة، وعناصر من القوات المساعدة، وهي تجوب مرافق السوق للوقوف على مدى تطابق أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء مع التسعيرة المقننة المعمول بها في هذا الصدد، ضمن خطوة استباقية تروم مواجهة كل ما من شأنه أن يساهم في عدم استقرار الأسعار ضربا للقدرة الشرائية.

الحملة التي قادها المسؤول الترابي بقيادة أولاد سعيد دائرة سطات، حررت من خلالها عناصر الدرك الملكي مجموعة من المخالفات في حق أصحابها، ضمن خطوة تأتي تفعيلا وانسجاما مع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، التي دعت فيها السلطات المحلية إلى ضرورة العمل على محاربة تعدد الوسطاء الذين يعمدون على التحكم في الأسعار ورفعها، مع معالجة كافة الاشكالات المتعلقة بالعملية بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية بهدف ضمان استقرار الأسعار بالأسواق لحماية المستهلك من كل التلاعبات والمضاربات التي تساهم في رفع الاسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

هذا وقد عرفت أسعار الخضر نوعا من الانخفاض الملحوظ، حيث تراوح سعر البطاطس ما بين 5 دراهم و 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعد أن بلغ 10 دراهم في وقت سابق، فيما استقر ثمن البصل في 8 دراهم والطماطم والجزر في 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما توقع معظم الخضارة أن تنخفض الأسعار في الأيام القليلة المقبلة.

بالمكان المخصص لبيع اللحوم الحمراء، أكد أحد المهنيين على أن الأثمان في رحبة البهائم عرفت انخفاضا ملحوظا بمعدل 2000 و2500 درهم في رؤوس الأبقار، وهو ما أثر بشكل ايجابي على ثمن اللحوم اليوم الذي بلغت 75 درهم للكيلوغرام بعد أن عرفت ارتفاعا في وقت سابق.

وأضاف المتحدث، أن الأمطار التي عرفتها المنطقة ستنعش آمال الفلاحين والكسابة، وسيكون لها انعكاس ايجابي على استقرار الأسعار لاسيما في شهر رمضان المبارك.

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