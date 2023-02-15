نشرة انذارية ..أمطار قوية رعدية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30 – 150 ملم) مرتقبة من اليوم الأربعاء إلى غاية بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و 150 ملم، ستهم كلا من ورزازات وطاطا وتارودانت وزاكورة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس إلى السادسة من مساء الجمعة.

وأضافت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30 – 40 ملم) مرتقبة أيضا بكل من الصويرة وأسفي وإنزكان- أيت ملول واشتوكة أيت باها وأكادير إداوتنان وتزنيت وشيشاوة وتارودانت وكلميم وسيدي إفني، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء في الساعة ال12 والنصف زوالا إلى غاية الخميس في الخامسة صباحا.

وتابعت أن نفس الظاهرة الجوية ستهم كلا من الخميسات وخريبكة والفقيه بن صالح وبرشيد والنواصر وسطات وبنسليمان ومديونة والدار البيضاء والمحمدية والجديدة والرباط، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء في الساعة الخامسة مساء إلى غاية يوم الخميس في السادسة صباحا.

وأوضحت المديرية أن أمطارا قوية أحيانا رعدية ستهم أيضا كلا من ورزازات وطاطا وتارودانت وزاكورة، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس في السادسة مساء.

وأضافت أن النشرة ذاتها تهم كلا من شيشاوة والحوز وتزنيت وإنزكان أيت ملول وأكادير إداوتنان واشتوكة -أيت باها وكلميم وسيدي إفني ابتداء من يوم الخميس في الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة.

وبخصوص التساقطات الثلجية، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن النشرة الإنذارية السابقة التي تهم مناطق الأطلس، ما تزال سارية إلى غاية بعد غد الجمعة.

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