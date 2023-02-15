أكادير : الوزير ” صديقي” يلتقي بمهنيي قطاع الفلاحة بجهة سوس

2023-02-15 / 14:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” محمد صديقي” بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ” يوسف جبهة” ومدراء ومسؤولي القطاع على المستويين المركزي والجهوي، يوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، لقاء تواصلي مع مهنيي الخضر والفواكه بالجهة.

اللقاء حضرته مختلف التنظيمات المهنية الفاعلة في قطاع البواكر بالجهة ، عرف نقاشا صريح حول الوضعية الراهنة للقطاع،و بسط الظرفية التي يمر منها وعلى غراره منتوج الطماطم الذي يرتبط بالمدخلات الفلاحية وأساسا بتدني درجات الحرارة التي أدت إلى ضعف الانتاج بالضيعات وبالتالي ضعف تزويد الأسواق الداخلية، لكن مختلف المؤشرات بحسب المهنيين تظهر أن الوضعية سائرة في التحسن مع التوقع الخاص بتحسن الظروف المناخية.

وتميز الاجتماع بإيجابية كبيرة من كل الأطراف الحاضرة، إذ أبدى الجميع استعدادهم للإلتزام بتدبير تزويد السوق الداخلي باعتباره أولوية، دون إغفال الحفاظ على المكتسبات خاصة بالسمعة التي يمتاز بها المنتوج الوطني من الخضر والفواكه على المستوى الخارجي.

وتم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروبة والمياه والغابات تضع المنتجين ضمن أولوياتها من خلال مباشرة الحلول لمختلف التحديات التي تعرفها الفلاحة الوطنية، عبر التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى وفتح النقاش والبحث بشأن سبل تطوير القطاع من خلال إشراك المهنيين والخبراء.

ويعتبر التنسيق بين المهنيين والقطاع الوصي عنصرا مهما، والذي أبان عن نجاعته في تدبير الظرفيات (فترة كوفيد 19)، وكذا إنجاح برامج الوزارة سواء “مخطط المغرب الأخضر” الذي أعطى نتائج هامة في تنظيم وتحسين الانتاج أو استراتيجية الجيل الأخضر التي ستساهم لا محالة في إتمام تنمية القطاع.

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