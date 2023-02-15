معجزات زلزال تركيا. .. إنقاذ سيدة بعد 226 ساعة
هبة بريس
وتمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش المنكوبة جنوب تركيا ظهر الأربعاء من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 74 عاما، بعد مرور نحو 226 على الزلزال المدمر.
ويأتي انتشال المسنة التي تدعى جميلة كيكيش بعد ساعات قليلة من تمكن فرق الإنقاذ في الولاية نفسها من العثور على سيدة حية ترزق، بعد مرور نحو 222 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وقالت قنوات تلفزة تركية، إن مليكة إمام أوغلو (45 عاما) جرى انتشالها حية ترزق من تحت أنقاض منزلها المنهار في كهرمان مرعش.
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8 تعليقات
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يا الله يا الله
الحمد لله رب العالمين
10 أيام كاملة 😱😱😱😱
10 أيام كاملة مايمكنش
الحمد لله على سلامتها
سبحان الله يحيي من يشاء ويميت من يشاء ريان بقي 3 ايام ومات بإذن الله وهذه بقت 10 أيام سبحان الله
يا الله