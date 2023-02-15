معجزات زلزال تركيا. .. إنقاذ سيدة بعد 226 ساعة

2023-02-15 / 13:30
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هبة بريس

وتمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش المنكوبة جنوب تركيا ظهر الأربعاء من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 74 عاما، بعد مرور نحو 226 على الزلزال المدمر.

ويأتي انتشال المسنة التي تدعى جميلة كيكيش بعد ساعات قليلة من تمكن فرق الإنقاذ في الولاية نفسها من العثور على سيدة حية ترزق، بعد مرور نحو 222 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقالت قنوات تلفزة تركية، إن مليكة إمام أوغلو (45 عاما) جرى انتشالها حية ترزق من تحت أنقاض منزلها المنهار في كهرمان مرعش.

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