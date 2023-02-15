ميناء طنجة يستقبل خمسة آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح
هبة بريس ـ الرباط
بعد التطمينات الحكومية الأخيرة بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض سعر اللحوم الحمراء، شرع المغرب رسميا في استيراد كمية من الأبقار و العجول الموجهة للذبح.
و في هذا الصدد، استقبل ميناء طنجة المتوسط حوالي خمسة آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح خلال السنة الجارية و التي ستعزز الكمية المتواجدة محليا و ذلك لتخفيف الضغط على السوق و الاستجابة للطلب المتزايد.
و ستتواصل عملية استيراد العجول الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء على مستوى المركز الحدودي لميناء طنجة المتوسط في الأيام القادمة كذلك لتوفير كل الحاجيات الوطنية.
و يتوفر المركز الحدودي لميناء طنجة المتوسط على مصلحة بيطرية تشرف على مختلف عمليات المراقبة الصحية على الواردات والصادرات الغذائية تبعا للشروط الصحية المسطرة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
10 تعليقات
الناس في البوادي اذا وجدوا من يدعمهم ويعتني بهم يوفرون لكم اكثر من ما استوردتموه من الخارج من الابقار او العجول.ولكن للاسف.تبقى دائما عندكم عقلية استيراد.
الحمد لله رب العالمين
أعتقد أن الكبش سيكون هذه السنة أغلى من السنة الماضية
يارب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
باش يطيح ثمن الللحم
هذا سيخفض من ثمن اللحم
هذا لن يفيد وسيبقى ثمنه كما هو
ميناء طنجة ربح كبير للمغرب
يجب دعم الفلاح المغربي
الخير مجود في البلاد خص دعم الفلاحين