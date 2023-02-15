ليبيا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، الأربعاء، أن “73 مهاجرا تم تسجيلهم في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم”.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت “بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي أمس (الثلاثاء)”

وبحسب ما ورد “غادر القارب، الذي كان يقل 80 شخصا، من قصر الكيار في 14 فبراير متوجهاً إلى أوروبا”.

وشهدت السواحل الليبية في السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

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