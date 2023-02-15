A fishing boat with migrants from North Africa arrives on the southern Italian island of Lampedusa March 7, 2011. More than 1,000 illegal immigrants escaping political turmoil in North Africa arrived on this southern Italian island in the Mediterranean during the night. REUTERS/Antonio Parrinello (ITALY - Tags: CIVIL UNREST SOCIETY)

ليبيا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

2023-02-15 / 12:58
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، الأربعاء، أن “73 مهاجرا تم تسجيلهم في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم”.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت “بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي أمس (الثلاثاء)”

وبحسب ما ورد “غادر القارب، الذي كان يقل 80 شخصا، من قصر الكيار في 14 فبراير متوجهاً إلى أوروبا”.

وشهدت السواحل الليبية في السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

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