Tunisian Minister of Justice Noureddine Bhiri (C) visits the notorious prison of Ennadhour on April 29, 2012, in Bizerte. The Ennadhour prison became notorious during the regime of ousted Tunisian strongman Ben Ali who left power after a popular uprising against his autocratic rule in 2011. AFP PHOTO/ SALAH HABIBI (Photo by SALAH HABIBI / AFP)

القضاء التونسي يصدر قرارا بحبس نائب رئيس حركة النهضة

2023-02-15 / 11:21
10
هبة بريس _ وكالات

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء”.

وأضاف ديلو، أن البحيري مثُل، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق “بخصوص تصريح له يوم 8 يناير 2023 يتعلق بالتحركات المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد”، مشيرا إلى أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن “تم دون نقاش في الأصل لأن وضعية البحيري الصحية لم تكن تسمح بذلك”.

يذكر أنه تم مساء أمس أول أمس الإثنين، إيقاف كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.

وسبق أن تم توقيف البحيري ووضعه ومسؤول أمني سابق قيد الإقامة الجبرية على خلفية “شبهات إرهاب” في أوائل العام 2022، قبل أن يُرفع هذا القرار في وقت لاحق مع إقرار مواصلة المتابعة القضائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماسك يقول ان إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر هذا العام

ماسك يقول ان إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر…

2023-02-15 / 10:51
Photo of ارتفاع طلبات اللجوء إلى سويسرا بأزيد من 64% سنة 2022

ارتفاع طلبات اللجوء إلى سويسرا بأزيد من 64% سنة…

2023-02-15 / 10:19
Photo of وفيات زلزال سوريا وتركيا تتجاوز الـ41 ألفا

وفيات زلزال سوريا وتركيا تتجاوز الـ41 ألفا

2023-02-15 / 09:14
Photo of رسميا.. البرلمان الأوروبي يوافق على حظر السيارات العاملة بالوقود بحلول 2035

رسميا.. البرلمان الأوروبي يوافق على حظر السيارات العاملة بالوقود…

2023-02-14 / 23:57
Photo of بعد 208 ساعة.. إنقاذ أب سوري وابنته من تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد 208 ساعة.. إنقاذ أب سوري وابنته من تحت…

2023-02-14 / 23:23
Photo of أردوغان: ضحايا الزلزال في البلاد تجاوز حاجز الـ35 ألف مواطن

أردوغان: ضحايا الزلزال في البلاد تجاوز حاجز الـ35 ألف…

2023-02-14 / 22:16
Photo of العثور على جث-ة قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت أنقاض منزله

العثور على جث-ة قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت…

2023-02-14 / 21:21
Photo of نيكي هيلي تعلن ترشحها رسميا لسباق الرئاسة الأميركية

نيكي هيلي تعلن ترشحها رسميا لسباق الرئاسة الأميركية

2023-02-14 / 21:05
Photo of فرنسا.. استنفار أمني بعد العثور على جث.ة امرأة في حديقة بباريس

فرنسا.. استنفار أمني بعد العثور على جث.ة امرأة في…

2023-02-14 / 20:55
Photo of الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال…

2023-02-14 / 20:31

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق