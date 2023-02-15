الصديقي: المضاربون يرفعون أسعار الخضر

2023-02-15 / 11:14
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هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في برنامج تلفزيوني حواري أمس الثلاثاء إن تدخل وسطاء في السوق من أجل المضاربة يفضي إلى ارتفاع أسعار الخضر بما بين 30 و35 في المائة.

وأكد الوزير أن انخفاض درجات الحرارة في الفترة الأخيرة أثر على إنتاج الخضر التي يرتفع عليها الطلب من قبل الأسر المغربية.

وسجل ايضا أن تأثر الإنتاج بانخفاض درجات الحرارة هم، بشكل خاص، الطماطم والبطاطس والبصل التي ارتفعت أسعارها، غير أنه يشدد على أن المضاربين يساهمون في تأجيج الزيادات التي تشهدها تلك الأسعار.

ويضيف أن المضاربة حاضرة في أسواق الجملة وفي مرحلة التوزيع بين أسواق الجملة وأسواق التقسيط،

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‫14 تعليقات

  1. وهل هؤلاء المضاربين فوق القانون وهل تاثير ممارساتهم واتارها على المجتمع عادية بالنسبة للحكومة والبرلمان إذا كان هناك فراغ قانوني فعلى الحكومة والبرلمان العمل على خلق قوانين ضد هؤلاء الحثالات المتوحشة

  14. يقول الوزير ان المضاربة سبب ارتفاع الإسعار.وبم يدكر ماذا فعلت الحكومة لمحاربة المضاربين وكانه يخاف منهم ولايستطيع فعل اي شيء.اية حكومة هده ؟؟؟؟؟

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