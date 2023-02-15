الصديقي: المضاربون يرفعون أسعار الخضر

هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في برنامج تلفزيوني حواري أمس الثلاثاء إن تدخل وسطاء في السوق من أجل المضاربة يفضي إلى ارتفاع أسعار الخضر بما بين 30 و35 في المائة.

وأكد الوزير أن انخفاض درجات الحرارة في الفترة الأخيرة أثر على إنتاج الخضر التي يرتفع عليها الطلب من قبل الأسر المغربية.

وسجل ايضا أن تأثر الإنتاج بانخفاض درجات الحرارة هم، بشكل خاص، الطماطم والبطاطس والبصل التي ارتفعت أسعارها، غير أنه يشدد على أن المضاربين يساهمون في تأجيج الزيادات التي تشهدها تلك الأسعار.

ويضيف أن المضاربة حاضرة في أسواق الجملة وفي مرحلة التوزيع بين أسواق الجملة وأسواق التقسيط،

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