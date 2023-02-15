أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.90680 ….. 11.5133

1 دولار أمريكي 9.25340 …….. 10.7540

1 دولار كندي 6.91480 …….. 8.03620

1 جنيه استرليني 11.1870 …….. 13.0010

1 جنيه جبل طارق 11.2340 …….. 13.0560

1 فرنك سويسري 10.0090 …….. 11.6330

100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510

100 كرونة سويدية 88.6000 …….. 102.970

100 كرونة نرويجية 90.4190 …….. 105.080

1 ريال سعودي 2.46600 …….. 2.86580

1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150

1 درهم إماراتي 2.51930 …….. 2.92790

1 ريال قطري 2.53180 …….. 2.94240

1 دينار بحريني 24.5450 …….. 28.5250

100 ين ياباني 6.93970 …….. 8.06510

1 ريال عماني 24.0350 …….. 27.9330

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