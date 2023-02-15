أسعار صرف أهم العملات الأجنبية
هبة بريس _ و م ع
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.90680 ….. 11.5133
1 دولار أمريكي 9.25340 …….. 10.7540
1 دولار كندي 6.91480 …….. 8.03620
1 جنيه استرليني 11.1870 …….. 13.0010
1 جنيه جبل طارق 11.2340 …….. 13.0560
1 فرنك سويسري 10.0090 …….. 11.6330
100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510
100 كرونة سويدية 88.6000 …….. 102.970
100 كرونة نرويجية 90.4190 …….. 105.080
1 ريال سعودي 2.46600 …….. 2.86580
1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150
1 درهم إماراتي 2.51930 …….. 2.92790
1 ريال قطري 2.53180 …….. 2.94240
1 دينار بحريني 24.5450 …….. 28.5250
100 ين ياباني 6.93970 …….. 8.06510
1 ريال عماني 24.0350 …….. 27.9330
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