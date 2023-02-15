اثار الدمار لزلزال بافغانستان

وفيات زلزال سوريا وتركيا تتجاوز الـ41 ألفا

2023-02-15 / 09:14
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هبة بريس

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الـ41 ألفا، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لإنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في اليوم العاشر على التوالي، وإطلاق الأمم المتحدة نداء إنسانيا لإغاثة المتضررين.

ووفقا لآخر إحصائية في تركيا، فإنه ارتفع عدد الوفيات إلى 35 ألفا و418، فيما يتلقى 13 ألفا و208 جرحى العلاج بالمستشفيات.

ووصل عدد القتلى في سوريا إلى 5814، والمصابين إلى 7396 غالبيتهم من الشمال السوري.

وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الفرق المختصة أكملت التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال.

وتم تصنيف 47 ألف بناء تضم 211 ألف وحدة سكنية: “منهارا” أو “للهدم العاجل” أو “ذا أضرار بليغة”، في الولايات المتضررة من الزلزال، بحسب الرئيس التركي.

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