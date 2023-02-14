“دجاجة وزجاجة زيت”.. هدية مصري لزوجته في عيد الحب

هبة بريس - وكالات

فاجأ مواطن مصري زوجته في عيد الحب بمحافظة المنوفية بهدية من نوع جديد في ظل ارتفاع الأسعار في البلاد، حيث أهداها زجاجة زيت، ودجاجة بمناسبة العيد.

وأكد المواطن المصري أنه فكر أن يغير نمط الهدية هذا العام ليستفيد بها مع أسرته المكونة من 4 بنات وزوجته، مشيرا إلى أن الهدية لاقت استحسان زوجته وفرحت بها بناته ولم ينس أن يشتري وردا لها.

وأوضح أن الفلانتين ما هو إلا مناسبة نظهر فيها حبنا وامتناننا لشريك حياتنا، وعمر الظروف ما تكون سبب إننا نضيع مناسبة مثل هذه، وأوضح أنهم متأثرون من حالة وفاة لإحدى الأقارب وكانت فرصة أراد أن يخرج زوجته من حزنها من خلالها.

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