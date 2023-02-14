شركات روسية في مهمة تجارية إلى المغرب

هبة بريس

تشارك سبع شركات روسية، قريبا، في مهمة تجارية إلى المغرب، وذلك بمبادرة من مركز “موسبروم”، وهي منظمة متخصصة في تنمية صادرات الشركات المنتمية لموسكو.

وقال رئيس قطاع الاستثمار والسياسة الصناعية بمدينة موسكو، فلاديسلاف أوفتشينسكي، في بلاغ، إنه “اعتبارا للطلب القوي على منتجاتنا من قبل الشركات المغربية، سينظم مركز موسبروم بعثة تجارية”.

وأوضح المسؤول أنه “سيتم تمثيل ما مجموعه سبع شركات مصنعة للمعدات تنتمي للعاصمة”، مشيرا إلى أن الشركات التي اختارها مركز “موسبروم” للمشاركة في هذه البعثة تتخصص، على الخصوص، في صناعة آلات الحفر وأدوات الليزر، والطابعات ثلاثية الأبعاد، ومعدات أمن النقل والمنشآت الإستراتيجية.

وأضاف البلاغ أن البعثة التجارية التي يتم تنظيمها في إطار برنامج مشتري مركز “موزبروم”، ستتميز بمفاوضات ثنائية مستهدفة بين المصنعين والزبناء.

وبالنسبة للسيد أوفتشينسكي، فإن “السوق المغربية تعد من بين أكثر الوجهات الواعدة لتنمية صادرات العاصمة”، مشيرا إلى أن “المواد البلاستيكية والمواد الخام لإنتاج البوليمرات تشكل موضوع طلب خاص”.

وأورد البلاغ نقلا عن ألكسندرا سيمينوفا، المسؤولة عن التطوير في “دياغنوستيكا-إم” Diagnostika-M، قولها إن شركتها “تعاونت بالفعل مع موسبروم وشاركت في عدة بعثات تجارية، لاسيما وفق النمط الافتراضي مع المغرب”.

وأضافت “أظهرت هذه التجربة اهتمام الشركاء المغاربة بمنتجاتنا عالية التقنية”، معربة عن رغبتها في مواصلة تطوير التواصل الفعلي واكتساب شركاء جدد في “سوق واعد مثل المغرب”.

ويوفر مركز “موسبروم”، الذي أنشأه قطاع الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، دعما فرديا للمصدرين، ويمكنهم من تحليل السوق المستهدف والمشورة حول أكثر الاستراتيجيات فعالية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

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