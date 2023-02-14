أردوغان: ضحايا الزلزال في البلاد تجاوز حاجز الـ35 ألف مواطن

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا تجاوز 35 ألف شخص.

وقال أردوغان في كلمة له في مركز إدارة الكوارث (آفاد) في أنقرة: “أتمنى أن ترقد أرواح المواطنين الـ35418 من الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة بسلام”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن نحو 250 ألف موظف من 71 مقاطعة للجمهورية يشاركون في معالجة على تداعيات المأساة.

وشارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 35 ألف شخص، وبلغ عدد معدات البناء 12335 وحدة، و76 طائرة، و26 سفينة.

وشدد الزعيم التركي على أن “الأحوال الجوية أعاقت بشكل كبير جهود إنقاذ الناس واستعادة البنية التحتية، وظهرت مشاكل في إمدادات المياه”.

وتابع أردوغان: “لقد قمنا بالفعل بتلبية احتياجات 1.6 مليون من ضحايا الزلزال في مساكن في النزل والفنادق الحكومية، ووفقًا لتقديراتنا ، غادر 2.2 مليون مواطن المنطقة من خلال عمليات الإجلاء”.

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