طنجة.. القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة سرقوا صيدلية تحت التهديد بالسلاح الأبيض

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد توصلت، بتاريخ يوم الثلاثاء 08 فبراير الجاري، بإشعار حول تعرض مستخدم بإحدى الصيدليات بمدينة طنجة لسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، مكنت من سلبه مبلغا ماليا ومجموعة من الشيكات البنكية، قبل أن يعمد الجناة إلى الفرار من مسرح الجريمة على متن سيارة خفيفة.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بخبرات تقنية وعلمية دقيقة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، ومن بينهم مستخدم مكلف بتوصيل الطلبات بنفس الصيدلية التي يعمل بها الضحية، قبل أن يتم توقيفهم جميعا اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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