رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر بين البلدين

2023-02-14 / 21:13
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هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية القمر الاتحادية، عثمان غزالي، مؤخرا ، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، الذي قام بزيارة إلى العاصمة موروني على رأس فريق من خبراء المكتب ، وذلك في إطار مهمة تهدف إلى تفعيل التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وذكر بلاغ للمكتب أن رئيس جمهورية القمر الاتحادية رحب بالمناسبة بالتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين .

وسجل المصدر أنه بناء على دعوة من السلطات القمرية، قام الحافظي بزيارة إلى موروني، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القمريين حول احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، فضلا عن اجراء تشخيص أولي للمنظومة الكهربائية والبنيات التحتية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وتابع المصدر ذاته أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقد، بالمناسبة، عدة اجتماعات وجلسات عمل مع مختلف الوزراء والمسؤولين القمريين، وكذا مع المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء بجمهورية القمر .

كما قام السيد الحافظي رفقة خبراء المكتب بزيارات ميدانية إلى المنشآت الكهربائية في جمهورية القمر للاطلاع عن النظام الكهربائي في هذا البلد.

وأبرز البلاغ أنه لتفعيل التعاون الثنائي، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للكهرباء لجمهورية القمر الاتحادية بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب.

وذكر المصدر ذاته بأن جمهورية القمر الاتحادية أطلقت، سنة 2018، “خطة قمر للإقلاع 2030 ” تتجلى في برنامج هيكلي يشمل عدة قطاعات اقتصادية. وقد التزمت المملكة المغربية خلال مؤتمر الشركاء سنة 2019 بمواكبة جمهورية القمر في تفعيل هذه الخطة.

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