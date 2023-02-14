نيكي هيلي تعلن ترشحها رسميا لسباق الرئاسة الأميركية

2023-02-14 / 21:05
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الثلاثاء، رسميا ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر 2024.

ونشرت نيكي هيلي، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري، شريط فيديو على حسابها الموثق بموقع “تويتر” تعلن فيه ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “حان الوقت لجيل جديد من الأميركيين”، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.

كما دعت الأميركيين “هيا بنا نفعلها”.

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