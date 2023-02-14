قلعة السراغنة.. شخص يعرض والدته لاعتداء خطير والأمن يوقفه ب”الرصاص”

2023-02-14 / 21:30
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة لاستخدام سلاحه الوظيفي، زوال اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض والدته وعناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن ببلاغ حول احتجاز المعني بالأمر لوالدته الكبيرة في السن وتعريضها لاعتداء جسدي خطير، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة رفقة عناصر الوقاية المدنية لتحرير الضحية وتمكينها من الإسعافات الضرورية، غير أن المشتبه فيه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة مستعملا سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وأمام حالة الاندفاع القوية التي كان عليها المشتبه فيه، فقد اضطر مقدم شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء بينما وجه ثلاث رصاصات للأطراف السفلى للمعني بالأمر، مما مكن من دفع الخطر الصادر عنه وتفادي مواصلة الاعتداء على والدته الضحية.

وقد تم نقل الأم الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية رفقة موظف شرطة أصيب بدوره في هذا التدخل الأمني، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫2 تعليقات

  1. شكرا جزيلا لرجال الامن وابقاكم الله دخرا لبلدنا الامن. المجرمون للمزبلة لعنة الله على من يسيء لامه ما بالك اذا اعترض طريق مواطنة عادية.

  2. في مثل هكذا حالات المطلوب توجيه الرصاص ولو إلى الراس مباشرة…. فعندما يصل الاجرام الى الوالدين تنتهي حدود القنص.

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