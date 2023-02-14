شرطة فرنسا

فرنسا.. استنفار أمني بعد العثور على جث.ة امرأة في حديقة بباريس

2023-02-14 / 20:55
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هبة بريس - وكالات

تواصل عمال حديقة عامة في العاصمة الفرنسية باريس مع الشرطة فور عثورهم على الجذع السفلي لجثة امرأة، وضع بكيس.

وتوجهت الشرطة لحديقة ” باتيس شومون” شمال شرق باريس، صباح اليوم 14 فبراير الذي يصادف عيد الحب (الفالنتاين)، ليعثروا على رأس المرأة مقطوعا في زاوية أخرى من الحديقة، بحسب ما أكدته وكالة فرانس برس.

وقالت مصادر أمنية، إن هذه الحديقة العامة شهيرة للغاية، وعادة ما يرتادها ممارسو رياضة الركض والعائلات مع أطفالهم.

ولم تتبين حتى اللحظة أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، إلا أن الشرطة أعلنت إغلاق الحديقة تماما حتى إشعار آخر.

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