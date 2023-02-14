المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري حول السلوك المسؤول للشركات

هبة بريس

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري المخصص للسلوك المسؤول للشركات، اليوم الثلاثاء بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، بمشاركة المغرب.

ويقود الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع المنظم تحت شعار “النهوض وتعزيز السلوك المسؤول للشركات في الاقتصاد العالمي”.

ويعد اللقاء، المنعقد لمدة يومين في إطار أسبوع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك المسؤول للشركات (14-17 فبراير)، مناسبة للوزراء للمشاركة في التفكير الاستراتيجي في برنامج عمل السلوك المسؤول للشركات باعتباره حجر الزاوية في التجارة الدولية والاستثمار، عبر العديد من المجالات الموضوعاتية والسياسية، وكشرط أساسي لممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي.

وفي إطار أسبوع المنظمة الذي سيجمع ممثلي الحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني، سينعقد المنتدى العالمي العاشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات يوم 15 فبراير الجاري. وستكون مناسبة لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري حول نفس الموضوع.

وتم إنشاء هذا المنتدى العالمي عام 2013 لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والذي أصبح الحدث الرئيسي للحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني لتعزيز الحوار الدولي حول هذا الموضوع والمساهمة في التنفيذ الفعال لإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وسيعقد منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول العناية الواجبة في قطاع الملابس والأحذية يومي 16 و17 فبراير 2023، حيث سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن المنظمة في مجال تنمية سلاسل التوريد في قطاع الملابس والأحذية، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة وتبادل الخبرات حول تنفيذ العناية الواجبة في مناطق جغرافية مختلفة.

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