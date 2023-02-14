اللجنة الاقليمية لمراقبة الأسعار بإفران تواصل جولات المراقبة بالأسواق والمحلات التجارية

ع محياوي _ هبة بريس

واصلت اللجنة الاقليمية لمراقبة الاسعار والجودة على مستوى اقليم افران وبدون توقف’ عملية مراقبة للاسواق والمحلات التجارية والتي انطلقت من يوم 07/02/2023 حيث انتقلت مند الساعات الاولى من صبيحة اليوم الثلاتاء 14/02/2023 الى السوق الاسبوعي بأزرو والدي يعتبر من أهم الأسواق على مستوى الاقليمي والجهوي ووقفت على عملية بيع الخضر والفواكه بالجملة والتقسيط وضبط مراحل ومسارات التسويق وتتبع تقلبات مستوى الأسعار خلال هذه المراحل تفاديا لكل أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار.

وعلى مستوى سوق المواشي سجلت اللجنة انخفاض نسبي في أثمنة العجول والابقار، ونبهت ذات اللجنة جميع الباعة من خلال حملة تحسيسية باحترام مؤشرات الأسعار والجودة وحماية المستهلك من كل أساليب الغش و من كل التلاعبات الرامية الى المس بالقدرة الشرائية وبصحة المواطن.

وتجدر الاشارة ان حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة من 07/02/2023 الى غاية 14/02/2023 جاءت على الشكل التالي:

عدد جولات المراقبة 17 جولة

منها 09 جولات بالوسط الحضري و04 بالوسط القروي بالإضافة الى 04 جولات بالأسواق الأسبوعية وبلغ عدد نقط المراقبة 315 نقطة خلال هده الجولات. فيما قامت اللجنة بتحرير 39 محضر مخالفة تتعلق ب31 مخالفة عدم إشهار الأسعار و07 مخالفة عدم التوفر على الفواتير ومخالفة واحدة تهم انتهاء الصلاحية فيما بلغت كمية المواد المحجوزة 213.40 كلغ.

والجدير بالذكر ان حملات المراقبة ساهمت بشكل ملحوظ في التراجع التدريجي لمستوى الأسعار حيث لاحظت اللجنة ان السبب الرئيسي في ارتفاعها راجع الى كثرة المتدخلين والوسطاء ويظهر ذلك من خلال الفرق الكبير بين أثمنة الجملة وأثمنة التقسيط.

ولضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ستستمر اللجن المحلية والاقليمية في عملية التتبع والمراقبة الى حين استقرار الاسعار.

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