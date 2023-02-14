للمرة الأولى..الإمارات تنظم مسابقة “ملكة جمال العالم 2023”

2023-02-14 / 20:08
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نجلاء مزيان

كشفت جوليا مورلي التي تشغل منصب رئيسة إدارة منظمة “ملكة جمال العالم”، أن دولة الإمارات ستكون الدولة المستضيفة لحفل ملكة جمال العالم 2023.

وأضافت مورلي أن حفل انتخاب ملكة جمال العالم الـ71 سيقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، دون الخوض في تفاصيل أخرى مثل التاريخ أو المكان.

وجدير بالذكر أن عارضة الأزياء البولندية كارولينا بيلاوسكا(24 عانا)، حصدت لقب ملكة جمال العالم 2022 .

وتعتبر مسابقة ملكة جمال العالم أطول مسابقة دولية، إذ انطلقت أول مرة عام 1951،حيث كان الإسم الرسمي للمسابقة آنذاك “مهرجان البكيني”(ملابس السباحة) ليطلقوا عليه لاحقًا “ملكة جمال العالم” .

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