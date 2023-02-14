عودة وفرة الحليب بمحلات البقالة تطمئن المغاربة

2023-02-14 / 19:32
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هبة بريس - الرباط

بعد “ندرته” بعدد من محلات البقالة والمراكز التجارية بمختلف مدن المملكة، سجل منتوج الحليب وفرة خلال الأسابيع الأخيرة.

ولوحظ طيلة الأيام الأخيرة، عودة توفر الحليب بمختلف أنواعه، بكافة محلات البقالة والمراكز التجارية الكبرى بمدن المملكة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن ارتياحهم بعد عودة هذا المنتوج بشكل وفير لمحلات البقالة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة.

هذا ويشار إلى أن وزارة الفلاحة اتخذت قبل أسابيع إجراءات مستعجلة لضمان توفير هذه المادة بالسوق الوطنية.

وفي هذا السياق، عقدت الوزارة اجتماعا مع المهنيين على عدد من التدابير لتجاوز الأزمة الراهنة وضمان تزويد الأسواق من مادة الحليب وتشمل هذه الإجراءات: الاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، دعم عملية جمع الحليب للرفع من حجم الحليب المصنع ومكافحة البيع المتجول، تعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت (العلف الأخضر) لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب.دعم صيانة القطيع المنتج للحليب.

كما قررت الوزارة وضع نظام تتبع بتنسيق مع المهنيين من أجل ضمان العرض الكافي في السوق وتلبية الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بتطوير سلسلة الحليب، وتشمل المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين، واستيراد الأبقار الحلوب وإنتاجها محليا، والتلقيح الاصطناعي، والعمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير.

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‫13 تعليقات

  10. ماشاء الله لكن مادا عن الأسعار حاليا الإستيراد وتخفيض فى النسب الضريبيه قبل محلس عماله حكومه الدوله للسلطات المحليه الإداريه لأعوان السلطات المحليه الحاليه لوقف التنفيد الوسط الميدان الدرهم هن نساء دوله

  11. الحليب حليب أو الاسم فقط . عندنا فقط جمعيات ومنظمات التي تدافع عن الانحلال الأخلاقي والفساد بتمويل خارجي وتواطأ داخلي . اما مراقبة الجودة الأسعار فالساحة فارغة .

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