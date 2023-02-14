أردوغان: زلزال تركيا أظهر مجددا مدى أهمية التضامن الدولي
هبة بريس - وكالات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وصول عدد المتضررين جراء الزلزال إلى نحو 20 مليون شخص.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله خلال كلمة مسجلة من أنقرة، للقمة العالمية للحكومات، إن “ما يقارب 20 مليون شخص تضرروا نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي وجنوب شرقي البلاد”، مضيفا أن “الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن”.
وأوضح أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال، وأن جزءا كبيرا منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.
ووجه أردوغان، “الشكر إلى جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة في مواجهة آثار الزلزال”، مؤكدا أن “هذه الكارثة أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي”.
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8 تعليقات
اللهم اجعل كل الدول تتضامن في ما بينها ..
التضامن الدولي في فاجعة الزلزال نقول ان الدول لازالت ترحم بعضها البعض..
شكرا لكل الدول الداعمة لتركيا وسوريا ..
التعاطف الدولي في تركيا وسوريا كان ايجابيا ومتفاعلا مع كل الدول ..
اللهم الف قلوب عبادك ..
انا الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه المسلم..
اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين يارب العالمين..
شكرا لكل الدول التي قدم قدر الإمكان من المساعدات رغم الأزمة العالمية..