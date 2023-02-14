أردوغان: زلزال تركيا أظهر مجددا مدى أهمية التضامن الدولي

2023-02-14 / 18:35
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وصول عدد المتضررين جراء الزلزال إلى نحو 20 مليون شخص.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله خلال كلمة مسجلة من أنقرة، للقمة العالمية للحكومات، إن “ما يقارب 20 مليون شخص تضرروا نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي وجنوب شرقي البلاد”، مضيفا أن “الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن”.

وأوضح أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال، وأن جزءا كبيرا منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

ووجه أردوغان، “الشكر إلى جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة في مواجهة آثار الزلزال”، مؤكدا أن “هذه الكارثة أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي”.

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