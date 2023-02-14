اكادير : مطالب برفع ضرر ناتج عن محلات ل ” الحدادة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن حولت حياتهم الى جحيم يومي، رفع اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة الضفاف بمنطقة تيكوين أكادير ، شكاية الى السلطات المحلية تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن ضجيج محلات ” الحدادة ” المتواجدة بمحاداة الإقامة السكنية.

وتوصلت الجريدة بشكاية موجهة إلى باشا المدينة بصفته ضابط شرطة إدارية ، مديلة بتوقيعات السكان بإقامة ضفاف عمارة 1 و2 و3 و4، والمتواجدة بحي الأمل تيكوين، عمالة اكادير اداوتنان، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية، من أجل رفع الضرر بعد أن ضاق به الوضع ولم يجدوا سبلا لنقل تلك الحرف الملوثة للسمع .

والمنوط له بحفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي وكل ما يقلق راحة هذه الساكنة.

المشتكون، يعتبرون أن محلات الحدادة المتواجدة بالقرب من سكناهم، لا تحترم دفتر التحملات، القاضي باحترام أوقات العمل، مما تسبب في عشوائية العمل و إزعاج متكرر الذي تسببه تلك المحلات بسبب ضجيج الآلات خصوصا لكبار السن والأطفال، ومعاناة يومية من تبعات ومخلفات هذا النشاط الحرفي من إزعاج وضجيج صباح مساء.

والتمس المتضررون من السلطات المحلية والجهوية،لتوقيف اشتغال تلك محلات ” الحدادة ” ونقل نشاطهم، إلى أحياء الصناعية خارج الحي السكني.



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