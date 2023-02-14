تارودانت : رئيسة مجلس بلدي تعترف بعراقيل في وزارات وتستثني وزارة الفلاحة

2023-02-14 / 14:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت نادية بوهدود نجلة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال، ورئيسة المجلس البلدي لأولاد التايمة بإقليم تارودانت، ومنسقة الحزب بتارودانت الجنوبية ،أمام رئيس الحكومة أخنوش، بوجود عرقلة من عدد من الوزارات بخصوص الملفات المتعلقة بالمشاريع او البنيات التحتية.

وقد استثنت نادية بوهدود والتي تحدثت بجرأة أمام هتافات وتصفيقات اعضاء المجلس الوطني في اجتماعه الاخير بالرباط، وزارة الفلاحة والتي شكرت وزيرها ” الصديقي” على الانكباب على حل الملفات الشائكة والمتعلقة بميدان الفلاحة.

وقالت ابنة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال، أن ضمن الوزارات التي لم تتمكن من حل الملفات التي وضعتها هي شخصيا في مكاتبها، وزارة الداخلية، دون الإشارة إلى تلك الملفات ومتعلقة بماذا ؟؟.

كما طالبت رئيسة المجلس الجماعي من رئيس الحكومة أخنوش، التفكير في كيفية استفادة فلاحي هوارة من مشروع تحلية مياه البحر المتواجد فوق تراب اقليم اشتوكة ايت باها، من أجل سد الخصاص الكبير التي تشهده مياه السقي بإقليم تارودانت .

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