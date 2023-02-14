نشرة انذارية..أمطار وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-02-14 / 13:35
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (20 – 40 ملم) ستهم كلا من الصويرة وآسفي وإنزكان آيت- ملول واشتوكة آيت باها وأكادير اداوتنان وتزنيت وشيشاوة وتارودانت وكلميم وسيدي إفني، اليوم الأربعاء من السابعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

وأضافت أن تساقطات ثلجية كثيفة (30 – 80 سم) مرتقبة أيضا بكل من ورزازات والحوز وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت وتنغير وتارودانت، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء.

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