Faleh al-Subaie (L), Director of Operations Support Department at the King Salman Humanitarian Aid And Relief Centre, speaks with officials as he oversees the arrival of humanitarian aid relief packages provided by Saudi Arabia for victims of the February 6 earthquake at Aleppo International Airport in northern Syria on February 14, 2023. - The plane carrying aid to quake-hit Syria landed in second city Aleppo on February 14 -- the first from Saudi Arabia in more than a decade of war, according to a transport ministry official. Planeloads of foreign aid have landed in Syria since a 7.8-magnitude quake struck the war-torn country and neighbouring Turkey killing more than 35,000 people. (Photo by AFP)

مساعدات … طائرة سعودية تحط في مطار حلب

2023-02-14 / 13:18
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هبة بريس _ وكالات

هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المدمر، الثلاثاء، في مطار حلب الدولي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية وكالة فرانس برس، وهي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته “هذه أول طائرة آتية من السعودية تهبط على الأراضي السورية منذ أكثر من عشر سنوات”. وأضاف: “آخر رحلة كانت في فبراير 2012”.

وتحمل الطائرة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، “35 طنا من المساعدات الغذائية”.

وتعهدت السعودية، التي دعمت المعارضة السورية، إثر الزلزال، بتقديم مساعدات الى المناطق المتضررة بما فيها مناطق واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة فرانس برس “تمّت جدولة هبوط طائرتين سعوديتين الأربعاء والخميس”.

وأوضح أنها ستكون من ضمن “جسر جوي متواصل”.

ونشرت “سانا” صورا تظهر فريقا من الهلال الأحمر السوري في استقبال مسؤولين من الهلال الأحمر السعودي كانوا على متن الطائرة.

وأرسلت السعودية، السبت، قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال غرب سوريا والواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن دخول “11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية”.

وكان مصدر في مركز الملك سلمان قال في وقت سابق في الرياض لوكالة فرانس برس إن المساعدات سترسل مباشرة إلى مطار حلب الدولي والى الهلال الأحمر السوري، وإن ما من قنوات تواصل مباشر مع الحكومة السورية.

وعلقت جامعة الدول العربية عام 2012 عضوية سوريا فيها، وقطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق.

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