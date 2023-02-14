ترتيب الدول العربية على مؤشر مخاطر الكوارث الطبيعية

هبة بريس _ صحف

أظهر مؤشر قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لعام 2022 الذي يقيس التغير المناخي في 193 دولة حول العالم، ويعطي لكل دولة متوسطا لحجم التوقعات لخطر تعرضها للكوارث الطبيعية من مستوى الضعيف إلى الأشد خطورة.

وجاءت الفلبين في المرتبة الأولى عالمياً كأعلى دولة بمخاطر الكوارث الطبيعية، تلتها الهند، ثم إندونيسيا، أما عربياً فجاءت الصومال في المرتبة الأولى، ثم تلتها اليمن، ثم مصر.

وللتعرف على ترتيب الدول العربية ودرجة تعرضها لمخاطر الكوراث الطبيعية في الإنفوغراف الذي تطرقت اليه ” عربي 21″

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