ترتيب الدول العربية على مؤشر مخاطر الكوارث الطبيعية
هبة بريس _ صحف
أظهر مؤشر قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لعام 2022 الذي يقيس التغير المناخي في 193 دولة حول العالم، ويعطي لكل دولة متوسطا لحجم التوقعات لخطر تعرضها للكوارث الطبيعية من مستوى الضعيف إلى الأشد خطورة.
وجاءت الفلبين في المرتبة الأولى عالمياً كأعلى دولة بمخاطر الكوارث الطبيعية، تلتها الهند، ثم إندونيسيا، أما عربياً فجاءت الصومال في المرتبة الأولى، ثم تلتها اليمن، ثم مصر.
وللتعرف على ترتيب الدول العربية ودرجة تعرضها لمخاطر الكوراث الطبيعية في الإنفوغراف الذي تطرقت اليه ” عربي 21″
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
10 تعليقات
يارب استرنا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
يارب السلامة
من علامات الساعة كثرة الزلازل
اللهم احفظنا يارب
دائما الدول الضعيفة تكون أكثر ضرر
قال رَسول اللَّهِ ﷺ: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي