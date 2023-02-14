سيدي افني : سقوط صومعة مسجد بميراللفت ليس بسبب الرياح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كما يقول المثل المغربي الشهير ” طاحت صومعة علقوا الحجام ” كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ، حول أن الرياح التي تجتاح المنطقة ليس سببا حقيقيا بحسب ما يروج له في الفضاء الازرق ، بل أن السبب الحقيقي لسقوط صومعة مسجد سيدي محمد بن عبدالله (الشيخ) بمراللفت ، هو ناتج عن الاشغال التي تباشرها احدى المقاولات المكلفة بإعادة بناء المسجد من جديد .

وقالت نفس المصادر أن مسجد سيدي محمد بن عبدالله (الشيخ) قد تم اقفاله منذ سنة 2010، من طرف لجنة مختصة نظرا لكونه مهدد بالسقوط.

وبعد عملية الهدم التي تباشرها مقاولة ، سيتم الشروع في إعادة بناء مسجد جديد بتمويل من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية حسب المواصفات المعمول بها في هذا الجانب ، وذلك بمحيط ضريح سيدي محمد بن عبدالله ، مباشرة بعد انقضاء الموسم الديني براير المزمع تنظيمه أيام 14-15-16-17 فبراير 2023 .

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