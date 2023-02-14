ملثمون يعرضون بالجديدة تاجرا لمحاولة القتل ويسلبونه 70 مليون سنتيم

أحمد مصباح – الجديدة

تجري المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأبحاث والتحريات علاقة بنازلة إجرامية خطيرة، إثر تعريض مواطن بعاصمة دكالة، تحت جنح الظلام، للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، من قبل عصابة ملثمين، وسلبه مبالغ مالية هامة.

وفي الوقائع الإجرامية التي اهتزت على وقعها مدينة الجديدة، فإن مواطنا يمارس التجارة، كان يهم، في ساعة مبكرة من صبيحة أمس الاثنين 13 فبراير 2023، بركوب سيارته الخفيفة التي كان يستوقفها أمام منزله بإحدى الأحياء السكنية،

للتوجه إلى مدينة الدارالبيضاء؛ حيث اعترض سبيله ثلاثة أشخاص ملثمين، نزلوا لتوهم من على متن عربة، كانت تترصد بالجوار تحركاته وخطاه. وبعد أن أبدى المواطن مقاومة في مواجهة مهاجميه، والذين تمكن من إزالة اللثام عن وجه أحدهم، اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض، عبارة عن سكين من الحجم الكبير، ووجهوا إليه طعنة غائرة، أصابته في بطنه، ثم استولوا على الحقيبة التي كان بداخلها مبلغ مالي يناهز 70 مليون سنتيم، وشيكات بنكية بقيمة 20 مليون سنتيم؛ وبعدها، انطلقوا هاربين على متن السيارة التي كانت تنتظرهم غير بعيد عن مسرح النازلة الإجرامية، قبل أن يتبخروا تحت جنح الظلام، في الطبيعة، تاركين خلفهم الضحية الذي كان يتخبط في بركة من الدماء.

هذا، فقد تم نقل الضحية في حالة حرجة، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، ومنه تكلفت عائلته بإدخاله مصحة خاصة، نظرا لخطورة إصابته، التي كادت أن تودي بحياته، لولا أن كثرة الملابس التي كان يرتديها، أنقذته من موت محقق، كونها حالت دون وصول السكين إلى أعضاء حساسة من جسده. وقد خضع الضحية لعملية جراحية جد مكلفة، 25 مليون سنتيم، كمرحلة أولية.

إلى ذلك، فإن أمن الجديدة قد استنفر مصالحه الشرطية والتقنية العلمية، التي تجري الأبحاث والتحريات، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة، علاقة بالنازلة الإجرامية التي تشكل، حسب تكييف وقائعها، جنايات “تكوين عصابة إجرامية، والشروع في القتل، والسرقة الموصوفة، تحت جنح الظلام، وبتعدد الجناة، واستعمال ناقلة ذات محرك”.

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