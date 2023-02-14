In this photo taken from security video, a man jumps out of the way as a U-Haul truck drives onto the sidewalk, Monday, Feb. 13, 2023, in the Brooklyn borough of New York. Authorities say a man driving a U-Haul truck struck and injured several pedestrians in New York City before police were able to pin the careening vehicle against a building following a mileslong pursuit through Brooklyn. (Jorge Aldaz via AP)

رجل ي_دهس مارة بشاحنته في نيويورك

2023-02-14 / 12:10
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هبة بريس _ وكالات

قُتل شخص وأصيب 8 على الأقل بجروح، الاثنين، في نيويورك بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة في أنحاء مختلفة من بروكلين، وفق ما أعلنت الصحافة والشرطة التي تحدثت “مجزرة” لكن بدون دافع “إرهابي”، حسب ما نقلت فرانس برس.

وحسب نيويورك تايمز، اقتحم السائق الأحياء المزدحمة، التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من بروكلين. وحققت الشرطة في 8 مواقع أصيب فيها أشخاص، وألقت القبض على الرجل الذي كان يقود الشاحنة.

ولم تذكر الشرطة اسم السائق علنا بعد ظهر يوم الاثنين، لكن قال ثلاثة مصادر تحدثت للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن إن اسم السائق وينغ سور.

ووفقا لأحد المسؤولين، فإن سور، في أوائل الستينيات من عمره، ومن أصحاب السوابق.

وحوالي الساعة 10:50 صباح الاثنين، صدم شخصًا واحدا على الأقل بالشاحنة، حسب نيويورك تايمز، ثم هرب في الشاحنة واستمر في القيادة، وصدم المزيد من الناس قبل أن يتم القبض عليه.

وحسب وول ستريت جورنال، يملك سور سجلا حافلا في المحكمة الجنائية.

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‫8 تعليقات

  7. الانسان يخاف يعيش غي في أمريكا بل حتى السكن لأن العيش هنا حرام إلا لمن ولد هناك

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