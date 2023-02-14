الغنوشي يهاجم سعيّد بشدة بعد حملة الاعتقالات

2023-02-14 / 11:20
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هبة بريس

شديد اللهجة على رئيس البلاد قيس سعيّد، بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، التي طالت شخصيات بينها نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري.

وقال الغنوشي في بيان إن اختطاف البحيري إلى جهة مجهولة، والاعتداء بالعنف الشديد على زوجته وأبنائه، تزامن مع اختطاف الناشط السياسي لزهر العكرمي، ومدير مؤسسة “موزاييك” الإعلامية نور الدين بوطار.

ووصف الغنوشي ما جرى بـ”عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين”، مضيفا أن ما يقوم به قيس سعيد “دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”.

وأكد أن “حركة النهضة تجدد صمودها في مواجهة هذا العبث والتنكيل الممنهج، وتعبر عن استعدادها للتضحية من أجل إنقاذ البلاد من الكارثة التي حلت بها بعد انقلاب 25 تموز/ يوليو”.

وأضاف أن الحركة “تدعو إلى وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف العشوائي لسلطة انقلاب غاشم، خذلت الشعب وراحت توهمه بتحسن أوضاعه المعيشية وازدهار اقتصاده مقابل تصفية خصومه السياسيين السلميين”.

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